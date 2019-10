World: Informe trimestral mundial - Perspectivas de cosechas y situación alimentaria #3, septiembre 2019

2019/10/10 | 17:35

(Hatha al-Youm | Iraq News )- Source: Food and Agriculture Organization of the United NationsCountry: Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroon, Central African Republic, Chad, China, Congo, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Guinea, Haiti, India, Iraq, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Uganda, Venezuela (Bolivarian Republic of), World, Yemen, ZimbabweAMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2 PAISES)FALTA DE ACCESO GENERALIZADAVenezuelaGrave crisis económica• En medio de la grave y prolongada crisis económica, el número de refugiados y migrantes de Venezuela se estima en 4,3 millones de personas. Se encuentran asentados en países vecinos de América del Sur y el Caribe. Las necesidades humanitarias para ayudar a los refugiados y migrantes en los países de acogida son notables.• En el país, debido a la hiperinflación, el poder adquisitivo se ha visto gravemente erosionado, lo que ha generado graves limitaciones para el acceso a los alimentos en los hogares. Además, se prevé una reducción de la producción de cereales en 2019 con respecto al nivel ya bajo de hace un año, debido sobre todo a la falta de insumos agrícolas.GRAVE INSEGURIDAD ALIMENTARIA LOCALIZADAHaitíPeríodos prolongados de sequía e inflación elevada• Se estimaba que unos 2,6 millones de personas necesitaban ayuda en agosto de 2019., debido al impacto adverso de los períodos de sequía en la producción de cereales (en especial el maíz), sumado a los precios elevados de los alimentos importados, incluyendo el arroz.