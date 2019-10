World: La falta de fondos deja en peligro a millones de niños en zonas de conflicto y desastre, según UNICEF

2019/10/23 | 20:50

(Hatha al-Youm | Iraq News )- Source: UN Children's FundCountry: Democratic Republic of the Congo, Egypt, Ethiopia, Haiti, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, Nigeria, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Turkey, Venezuela (Bolivarian Republic of), WorldGINEBRA/NUEVA YORK, 22 de octubre de 2019 – Millones de niños que viven en zonas afectadas por los conflictos y los desastres naturales están en peligro debido a la escasez de fondos necesarios para financiar los programas humanitarios esenciales para sus vidas, dijo hoy UNICEF.Hasta la fecha, UNICEF sólo ha recibido este año el 54% de los 4.160 millones de dólares necesarios para satisfacer las necesidades básicas de salud, educación, nutrición y protección de 41 millones de niños en 59 países. En el último trimestre de 2019, el déficit de financiación es del 46%.“Millones de niños vulnerables en todo el mundo están sufriendo las graves consecuencias de unas crisis humanitarias que cada vez son más complejas”, dijo Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. “Sin más recursos, estos niños no podrán ir a la escuela, ni vacunarse, ni recibir una nutrición adecuada, ni ser protegidos contra la violencia y el abuso. Aunque seguimos haciendo un llamamiento para que se ponga fin a los conflictos y se mejore la preparación para las situaciones de emergencia, necesitamos más apoyo de los donantes para satisfacer las necesidades más básicas de los niños”.Las situaciones de emergencia con mayor déficit de financiación son las del Pakistán (83%), el Camerún (80%), Burkina Faso (76%) y Venezuela (73%). Las emergencias a gran escala en Siria y los países vecinos, así como en el Yemen, la República Democrática del Congo y Bangladesh, también sufren un déficit considerable de financiación.Si estos déficits en la financiación persisten hasta finales de año, las consecuencias para los niños serán desastrosas:En la República Democrática del Congo se necesitan urgentemente 61 millones de dólares para prestar servicios esenciales a las comunidades de las zonas que llevan desde hace mucho tiempo sufriendo los efectos de crisis humanitarias y de seguridad y, al mismo tiempo, crear un entorno propicio para una respuesta eficaz del ébola.En Etiopía, UNICEF necesita más de 43 millones de dólares para proporcionar a los niños y las familias afectados por la sequía y el desplazamiento acceso a agua potable, higiene y saneamiento.En Haití, UNICEF necesita casi 2 millones de dólares para proporcionar apoyo nutricional a más de 19.000 niños que requieren asistencia nutricional urgente y 2 millones de dólares para apoyar la reunificación familiar y los servicios de atención para los niños no acompañados y separados de sus familias.En Libia, sin una financiación urgente de 540.000 dólares, UNICEF no podrá proporcionar educación sobre el peligro de las minas a 50.000 niños.En el noreste de Nigeria se necesitan con urgencia casi 7 millones de dólares para mantener los programas de nutrición que salvan vidas, incluidos 3,5 millones de dólares para evitar que se interrumpa el suministro de alimentos terapéuticos listos para el consumo destinados al tratamiento de la desnutrición aguda grave de los niños.En Sudán del Sur, los programas de protección de la infancia de UNICEF sólo cuentan con una financiación del 20%, mientras que los programas de agua, saneamiento e higiene cuentan con una financiación del 26%.En Sudán, UNICEF necesita 12 millones de dólares para continuar con el tratamiento que salva las vidas de más de 61.000 niños menores de cinco años aquejados de desnutrición aguda grave.En Siria, donde el déficit de financiación es de 30 millones de dólares, 2,1 millones de niños podrían dejar de participar en actividades básicas de la enseñanza oficial y no oficial.En los países vecinos de Siria (Egipto, Iraq, Jordania, Líbano y Turquía), donde viven 2,5 millones de refugiados sirios, 460.000 niños también podrían quedar excluidos de las actividades de educación debido a un déficit de financiación de 249 millones de dólares.En Venezuela, UNICEF necesita al menos 6 millones de dólares para financiar programas de alimentación escolar que ayudan a 60.000 niños a matricularse y permanecer en la escuela. UNICEF también necesita al menos 3 millones de dólares para vacunar en los próximos tres meses a casi 400.000 niños contra enfermedades prevenibles.En África occidental y central, la asistencia humanitaria de UNICEF en apoyo de la educación de los niños de los países afectados por las situaciones de emergencia presenta un déficit del 72%.“Durante mi estancia sobre el terreno en países en crisis –países como Mozambique, la República Democrática del Congo, Siria, Sudán del Sur y Yemen– observé de cerca el poder de la financiación humanitaria para mejorar las vidas de los niños vulnerables”, dijo Fore. “Con un mayor apoyo, juntos podemos ayudar a los niños que más nos necesitan”.###Nota a los editores:UNICEF presentó en enero su llamamiento humanitario mundial para 2019, en el que solicitaba 3.900 millones de dólares. Desde entonces, y debido a que han surgido nuevas crisis o han empeorado las existentes en países como Burkina Faso, Sudán, Venezuela y Zimbabwe, las necesidades de financiación humanitaria de UNICEF han aumentado a 4.160 millones de dólares. Para más información, visite Acción Humanitaria en favor de la Infancia 2019.Para obtener más información o para realizar entrevistas, póngase en contacto con nosotros:Christopher Tidey, UNICEF Nueva York, +1 917 340 3017, ctidey@unicef.org