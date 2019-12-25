Names of 95 elected members of PUK General Leadership Council as vote counting continues: source

Photo: Rudaw
SULAIMANI, Iraq’s Kurdistan region,— As many as 95 candidates have been elected as members of the Patriotic Union of Kurdistan (PUK) General Leadership Council as of now, a source from the party told NRT TV channel on Wednesday.
95 candidates have been elected as members of the general leadership council as vote counting still continues.
After nearly a decade the PUK kicked off the fourth party congress on December 21, 2019 in Sulaimani city and scheduled to last for several days.
Around 1,000 members participate in the 4th Congress of the Patriotic Union of Kurdistan, where 121 members are to be elected to the lead the PUK.
The elected members according to their election circles are as follow:
Sulaimani Circle:
Salar
Aras Sheikh Jangi Talabani
Shwana Nokan
Mostafa Chawrash
Shorish Ismail
Jaza Said Majid
Soran Jamal Tahir
Hassan Nuri
Halo Penjweni
Latif Sheikh Omer
Shler Ghafur
Parwin Kaka Hama
Peshraw Hamajan
Ezat Sabir
Barzan Ahmed Kurda
Talar Latif
Asos Ali
Mohammed Qaradaghi
Jwan Ihsan
Sarkawt Zaki
Alan Faraidoon
Bryar Rashid
Shanaz Ibrahim Ahmed
Erbil Circle:
Farid Asasard
Zurhan Said Sofi
Qadir Aziz
Shalaw Kosrat Rasul
Shadman Mala Hassan
Darbaz Kosrat Rasul
Harem Kamal Agha
Fahima Sabr
Rebwar, known as Mamosta Rebwar
Dara Rashid
Saadi Ahmed Pira
Haji Masifi
Dr.
Majid
Zhino Mohammed
Shawnm
Rewaz Fayaq, elected without voting
Kirkuk Circle:
Bafel Talabani
Lahur Sheikh Jangi Talabani
Aziz, known as Mamosta Aziz
Rafaat Abdulla
Khalid Shwani
Wasta Rasul
Rizgar Ali
Jamal, known as Mamosta Jamal
Chato Salih
Aso Mamand
Yousif Goran
Sitran Abdulla
Dler Abdulqadir
Halmati Asayish
Mala Ahmed Khra
Ghazi Karkuki
Sheikh Jalal
Rebwar Taha
Rawand Mala Mahmoud
Saman Sheikh Mohammed
Hamasur Dushiwani
Salih Qaytuli
Kamaran Jabar
Mostafa Chalawi
Yaseen Gharib
Sozan Ibrahim
Parwin Fatih
Garmian Circle:
Nawshirwan Ahmed
Shireen Hussein
Adnan Hama Mina
Mohammed Haji Faiq
Taban Abdulla
Sheikh Miqdad
Khanaqin Circle:
Imad Ahmed
Dr.
Khasraw
Mahmoud Sangawi
Blesa Jabar Farman
Sherko Mirways
Halabja Circle:
Hamid Haji Ghali
Hama Hama Saeed
Ahmed Qadafari
Nuxsha Nasih
Chamchamal Circle:
Shalaw Ali Askari
Rebwar Jaf
Drivan Abdulqadir
Sarkawt Hama Ghafur
Koya Circle:
Rahbar Said Braim
Abuzed Salih
Fawziya Hama Nazif
Soran Circle:
Zuber Osman
Luqman Warty
Nineveh Circle:
Sardar Harki
Rabiha Hamad
Nasrula Surchy
Baghdad Circle:
Pola Sirwan Talabani
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