World: Drought, economic shocks, and continued conflict maintain high assistance needs in 2020

2019/12/26 | 02:30 - Source: Relief Web

(ThisDay | Iraq News Now )- Source: Famine Early Warning System Network, US Agency for International Development

Country: Afghanistan, Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, El Salvador, Eswatini, Ethiopia, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Iraq, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Uganda, Ukraine, United Republic of Tanzania, World, Yemen, Zambia, Zimbabwe