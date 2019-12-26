Names of elected members of PUK General Leadership Council: official results

Photo: Rudaw
SULAIMANI, Iraq’s Kurdistan region,— The Patriotic Union of Kurdistan (PUK) officially announced the results of election for the General Leadership Council.
In a press conference early on Thursday, four judges of the congress announced the names of 121 members elected for the General Leadership Council during its fourth congress, NRT reported.
The members of the PUK congress spent Monday voting on the membership of the General Leadership Council, a 121-member body that will be instrumental in selecting the party’s next Secretary General and making internal party policy over the next several years.
The election was due to take place on Sunday, but was postponed by a day because of disagreements within the congress.
Around 400 people had nominated themselves for a seat on the Council, including more than half of the former politburo.
After nearly a decade the PUK kicked off the 4th party congress on December 21, 2019 in Sulaimani city.
Around 1,000 members participate in the Congress of the party.
The elected members according to their election circles are as follow:
Sulaimani Circle:
Shwan Qadir Maaruf
Aras Sheikh Jangi
Jaza Said Majid
Salar Omer Nuri
Soran Jamal Tahir
Awat Mohammed Ghafur
Mustafa Chawrash
Jwan Ihsan
Mahmoud Qaradaghi
Miran Mohammed Abbad
Wasta Hassan of Asayish
Talar Latif Mohammed
Shanaz Ibrahim Ahmed
Latif Sheikh Omer
Assos Ali
Shorish Ismail
Sarkawt Zaki
Bestun Saburaway
Chra Aso Dalak
Jutyar Nuri
Izat Sabir
Parwin Kaka Hama
Shler Ghafur Zhazhlayee
Kirkuk Circle
Lahur Sheikh Jangi Talabani
Bafel Talabani
Aso Mamand
Rafaat Abdulla
Jalal Sheikh Naji Talabani
Rizgar Ali
Rawand Mala Mahmoud
Hamasur Dwshiwani
Khalid Shwani
Wasta Rasul
Chato Salih
Ahmed Askari
Khala Kakamad
Mustafa Chalawi
Kakarash Sideeq Ahmed
Ghazi Mohammed Hama Rashid
Sitran Abdulla
Alla Talabani
Hiwa Abdulla Ahmed
Rebwar Taha Mustafa
Kawa Salim
Fahmi Burhan Omer
Daban Abdulkarim Kaka Hama
Khamina Salih Ahmed
Drevan Abdulqadir
Avesta Mohammed Izadeen
Rizgar Haji Hama
Hasiba Abdulla Aziz
Fryal Abdulla Qadir
Dilpak Tahir
Erbil Circle
Farid Assasard
Burhan Saeed Sofi
Qadir Aziz
Shalaw Kosrat Rasul
Darbaz Kosrat Rasul
Shadman Mala Hassan
Harem Kamal Agha
Fahima Sabir Hamad
Rebwar Ismail
Dara Rashid Mahmoud
Saadi Ahmed Pira
Jamal Nadir Hamad
Majid Mohammed Amin Sadiq
Zhino Mohammed Ismail Hussein
Shawnm Zrar Bilbas
Duhok Circle
Latif Taha Fatah
Salam Abdulla Mohammed
Mohammed Amin Sherwani
Aras Jihangir Mohammed Agha
Iman Abdulrazaq Mohammed
Baghdad Circle
Polla Sirwan Talabani
Herish Habib Hamid Ali
Soran Circle
Zuber Osman
Hazhar Hussein Hassan Kwestani
Arez Abdulla Ahmed
Fenik Ahmed Qadir
Nineveh Circle
Rabiha Hamad Abdulla
Nasrulla Najmadin Sayfadin
Sardar Sabah Burzu Khurshid
Khanaqin Circle
Mahmoud Sangawi
Khasraw Gull Mohammed
Imad Ahmed
Blesa Jabar Farman
Sherko Mirways
Sharazoor Circle
Ahmed Hama Karim
Sartip Ali Mohammed
Salar Sarhad Khalifa Yunis
Hama Hama Saeed
Hami Haji Ghali
Shler Ghafur Izat
Ata Fatah Mahmoud
Garmiyan Circle
Nawshirwan Ahmed Hassan
Shireen Sheikh Hussein
Adnan Hama Mina
Taban Abdullah Taib
Miqdad Bahadin Mihedin
Mohammed Haji Fayaq
Chamchamal Circle
Sarkawt Mohammed Ghafur
Shalaw Ali Askari
Rebwar Omer Hamasur Hussein
Koya Circle
Rahbar Said Braim Koyee
Abuzed Salih Mustafa
Fawzya Nazir Sabr
Sinjar Circle
Amin Baba Sheikh
Sheikh Dawd Shingali
Hamrin Circle
Karim Shkur Mohammed
Ikram Ali Amin
Qarachugh Circle
Sabr Ismail Hamad
Raparin Circle
Aram Qadr Khabat
Parwin Babakir Hama Agha
Begard Talabani
Aziz Hassan Aziz
Abdulla Ismail Aziz
Salih Osman Khizr
Ahmed Zrar
Mala Ari
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