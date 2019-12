US forces conduct strikes against Kata’ib Hizbollah facilities in Iraq, Syria

2019/12/29 | 21:10 - Source: kurdistan 24

(ThisDay | Iraq News Now )-

");

}

}

switch (data.model) {

case "visited":

if (language=="so")

{

var visitcount = $('#visitcount');

visitcount.html(' ' + data.msg3 + ' ');

}

else{

$(".visit-splitor").remove();

}

var registerdate = $('#registerdate');

registerdate.append(data.msg1);

if (data.msg1.indexOf("KK") "));

}

}

});

});

Share share

WASHINGTON DC (Kurdistan 24) – American forces have conducted “precision defensive strikes” against five Kata’ib Hizbollah facilities in Iraq and Syria following a string of attacks at airbases that host US forces.

Updates to follow…