World: Acerca de los CBPF

ASÍ FUNCIONAN LOS CBPF

Los CBPF son establecidos por el Coordinador del Socorro de Emergencias de las Naciones Unidas cuando se produce una nueva emergencia humanitaria o cuando se deteriora una situación ya existente.





Las contribuciones de los donantes se destinan a un fondo único sin asignarlos a un fin específico más allá que el de apoyar las acciones humanitarias locales.



Los 18 CBPF que se encontraban activos en 2019 recibieron $956 millones.





Los fondos están directamente a disposición de una amplia red de socios para iniciativas de organizaciones con acceso directo a las personas más necesitadas.





La asignación del dinero se determina a través de un proceso incluyente y transparente en línea con las prioridades establecidas en el marco de los Planes de Respuesta Humanitaria.



Esto asegura que la financiación esté disponible y sea priorizada a nivel local por aquellos más cercanos a las personas necesitadas, empoderando de ese modo el liderazgo humanitario y fomentando la colaboración.





Los CBPF proporcionan respuestas ágiles y promueven el uso eficaz y eficiente de los recursos; minimizan los costos de transacción y ofrecen transparencia y rendición de cuentas mediante la cuidadosa evaluación de las organizaciones receptoras, el monitoreo de proyectos y la revisión de informes periódicos sobre los resultados obtenidos.





Las asignaciones de los CBPF están diseñadas para complementar otras fuentes de financiación humanitaria, tales como el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia y la financiación bilateral.

GESTIÓN DE LOS CBPF

Los CBPF son administrados a nivel nacional por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), bajo la dirección del/de la Coordinador/a Humanitario/a y en consulta con la comunidad humanitaria.



Cada Fondo es supervisado por una Junta Asesora, ofreciendo asesoramiento sobre decisiones fundamentales y garantizando una gestión eficaz.



A nivel global, los CBPF cuentan la asesoría del Grupo de Trabajo sobre Fondos Humanitarios (PFWG por su sigla en inglés), el cual reúne a donantes, organizaciones no gubernamentales (ONG) de carácter nacional e internacional y organismos de las Naciones Unidas.





LOS BENEFICIARIOS DE LOS FONDOS

Los recursos de los CBPF están disponibles directamente para los organismos de las Naciones Unidas, ONG nacionales e internacionales y a organizaciones de la Cruz Roja/-Media Luna Roja.





En 2019, los CBPF asignaron más de $817 millones a 708 socios en 18 países para apoyar 1390 proyectos humanitarios críticos.



Estos proyectos estaban dirigidos a millones de personas en las esferas de atención médica, ayuda alimentaria, agua potable, vivienda y otros tipos de asistencia vital.





Las cantidades más altas se asignaron en Yemen ($139,6 millones), Sudán del Sur ($79,9 millones) y Siria operación transfronteriza ($81,5 millones).



Las asignaciones en apoyo a las personas afectadas por la crisis en Siria alcanzaron los $139,9 millones a través de fondos en Jordania ($4,6 millones), Líbano ($11 millones), Siria ($42,9 millones) y Siria operación transfronteriza ($81.5 millones).