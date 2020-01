World: Programa de Rehabilitación Física: Informe Anual de 2018

2020/01/09 | 20:05 - Source: Relief Web

INTRODUCCIÓN

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) presta servicios de rehabilitación física desde antes de 1979.



Sin embargo, ese año se creó el departamento de Rehabilitación Física, un hito que marcó el comienzo del serio compromiso institucional en este ámbito.



En consonancia con uno de los aspectos de su cometido, el CICR presta apoyo a la rehabilitación física de las víctimas de conflictos armados y otras situaciones de violencia a través de programas específicos y de la Fundación MoveAbility del CICR.



La variedad de actividades de rehabilitación física que el CICR presta en todo el mundo ha crecido desde 1979.



Estos servicios ya no se limitan exclusivamente a intervenciones de emergencia: muchas personas que requieren de estos servicios los necesitarán de por vida.





REHABILITACIÓN FÍSICA

La rehabilitación física comprende la provisión de dispositivos de movilidad (prótesis, órtesis, ayudas para caminar y sillas de ruedas), además de fisioterapia y otros servicios.



Es, también, un medio que permite integrar a las personas con discapacidad física en las familias y las comunidades, así como en las escuelas y los lugares de trabajo.



La asistencia del CICR desempeña un papel esencial para alcanzar la finalidad última de la rehabilitación: la plena integración de la persona en la sociedad, sea cual fuera la causa que generó su discapacidad.



El restablecimiento de la movilidad es, además, el primer paso para gozar de derechos fundamentales, como el acceso a la alimentación, al refugio, a la educación, al trabajo, a la igualdad de oportunidades y de ciudadanía.

VISIÓN

Las personas con discapacidad física que se ven afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia tienen acceso a servicios de rehabilitación física de alta calidad, lo que da lugar a la salud y al bienestar mejorados y a la capacidad de alcanzar su pleno potencial en la sociedad.

MISIÓN

Apoyar un enfoque multidisciplinario de rehabilitación física centrado en el sistema y en las personas, que garantice servicios sostenibles, de alta calidad y acceso equitativo, así como la integración en la sociedad de las personas con discapacidad física.





PRINCIPIOS RECTORES PARA EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN FÍSICA: LOS CUATRO PILARES

El Programa de Rehabilitación Física aspira a un enfoque basado en dos líneas de acción que combina un enfoque centrado en las personas y un enfoque centrado en el sistema, que le permite prestar asistencia tanto a los sistemas nacionales como a los usuarios de sus servicios.



Sus cuatro pilares (acceso, calidad, sostenibilidad a largo plazo e integración social) son interdependientes y están interrelacionados.





El CICR adopta medidas para que los servicios de rehabilitación física sean igualmente accesibles para todos quienes los necesiten.



Entre estas, se incluyen la identificación de grupos particularmente vulnerables y la labor para eliminar las barreras (relacionadas con la geografía, la religión, la riqueza, la etnia, el género y la edad, entre otras) que obstaculizan el acceso a los servicios.





El CICR aspira a mantener la calidad de sus servicios mediante la aplicación de las mejores prácticas aceptadas internacionalmente.



Promovemos un enfoque multidisciplinario de la rehabilitación física y de otros servicios, y nos esforzamos por que el personal sea competente y por que la tecnología en materia de dispositivos de movilidad se mantenga actualizada y pertinente.



Nos esforzamos, además, por evaluar con la mayor precisión posible todas las necesidades de las personas, en estrecha colaboración con quienes se ven afectadas, así como por generar y mantener competencias profesionales mediante la formación, para así poder brindar la máxima calidad de atención.





Con el objeto de promover la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos que cuentan con su asistencia, el CICR –siempre que sea posible– los implementa junto con socios locales desde el comienzo del período de asistencia y se esfuerza por desarrollar las capacidades de sus socios (aptitudes técnicas, gestión de los servicios y del personal y mecanismos de financiación).



La sostenibilidad a largo plazo, además, abarca promover políticas de rehabilitación física y de protección social, liderazgo y gobernanza.



El enfoque a largo plazo no solo considera el principio de responsabilidad residual para con una de las poblaciones objetivo del CICR, sino que también reduce el riesgo de pérdida de inversión en materiales y de capital humano.





Uno de nuestros objetivos es la plena inclusión social de las personas con discapacidad.



A tal fin, promovemos actividades y programas que permitan su desarrollo educativo y profesional.



Las iniciativas comprenden actividades deportivas, becas académicas y escolarización en el hogar, así como programas de microfinanzas y creación de empleos.