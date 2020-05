Iraq: Anclado en la Realidad Local: Un Estudio de Caso Sobre Acción Humanitaria Local desde Colombia

2020/05/11 | 18:40 - Source: Relief Web

(ThisDay | Iraq News Now )-

Countries: Colombia, Haiti, Iraq, Venezuela (Bolivarian Republic of)

Sources: Tufts University, Oxfam

Sabina C.



Robillard, Isabella Jean, Tara Gingerich, Carlos Esteban Mejía, Ledis Bohórquez Farfan, Daryl Grisgraber, Tonny Joseph, Daniel Maxwell

Resumen Ejecutivo

Desde hace algún rato, las críticas acerca de la ayuda humanitaria internacional han reclamado mayor inclusión de actores desde los países afectados por las crisis.



La creciente atención puesta sobre este tema en la última década ha cuajado para producir una serie de agendas que posicionan el concepto de la «localización» de la asistencia humanitaria, el «liderazgo humanitario local» (LHL) y la «acción humanitaria local» (LHA, por sus siglas en inglés).

No obstante, hay poco consenso acerca de las definiciones y los conceptos claves relacionados con estos términos.



¿Qué significa «local» realmente? ¿Quiénes califican como «actores humanitarios locales»? ¿Cuáles son los objetivos de estas agendas? En general, estas conversaciones han sido impulsadas por y centradas en las experiencias de los actores humanitarios internacionales, dinámica que a su vez ha orientado el discurso en torno al estatus quo y las reformas necesarias.



Más recientemente, se han incrementado los esfuerzos por volver a posicionar las voces de los actores humanitarios locales en estas conversaciones.





En el año 2019, Oxfam, el Feinstein International Center y La Escuela Friedman de Ciencias y Políticas de la Nutrición en la Universidad de Tufts colaboraron en un estudio para escuchar las perspectivas de un diverso grupo de actores humanitarios locales y sus nociones y definiciones para la acción humanitaria local: los principales obstáculos y las oportunidades de liderazgo humanitario local, así como las prioridades para mayor investigación y diálogo a futuro.



Se organizó la investigación en torno a estudios de caso tomados de tres diferentes respuestas humanitarias:

Respuesta al Huracán Mateo del Departamento Sur de Haití

Respuesta a la crisis de migrantes y desplazamiento de múltiples conflictos en Colombia

Respuesta al desplazamiento interno masivo como resultado del conflicto con ISIS en Irak y la Región de Kurdistán en Irak.

Se diseñó una metodología flexible para permitirles a los actores locales impulsar la orientación y las prioridades de los conversatorios; esta apertura produjo tres estudios de caso muy diferentes entre sí.



A pesar de las diferencias, surgieron patrones en las narrativas y observaciones de los tres casos.

Estos hallazgos se resumen a continuación:

Los actores humanitarios locales no constituyen un grupo homogéneo.



Es importante comprender las diferentes capas identitarias y cómo contribuyen a las dinámicas de poder y las relaciones entre los actores.



Incluso el término «actor humanitario local» no rescata los aspectos sociales y relacionales de quién se considera como local; el término también podría excluir a algunos grupos que no se identifican como actores humanitarios pero en todo caso juegan roles esenciales de respuesta a las crisis.

Los actores internacionales tampoco son homogéneos y pueden producir impactos tanto positivos como negativos para la acción y el liderazgo humanitario local.



De acuerdo con varios actores locales, para poder tener un impacto positivo, los actores internacionales deben intervenir antes de (o entre) las crisis en temas que no se consideran tradicionalmente como aspectos humanitarios, tales como la gobernanza o la resiliencia.

Aunque la literatura se enfoca en los sistemas y actores internacionales como barreras para el liderazgo humanitario local, muchos actores locales observan que sus gobiernos representan un desafío igual, si no mayor, para la acción humanitaria local.



Sin embargo, las frustraciones con los estados no se han visto generalmente como una justificación para que los actores internacionales pasen por encima de la autoridad estatal durante una crisis.



Muchos actores consideran que las reformas a los sistemas gubernamentales son esenciales para asegurar el liderazgo humanitario local efectivo y basado en principios claros.

En muchos casos fue difícil precisar si las respuestas fueron dirigidas localmente, ya que cada respuesta humanitaria se compone de un sinfín de esfuerzos diferentes, muchos de los cuales se impulsan localmente.



En nuestros estudios de caso, sin embargo, no parecía que la mayoría de los recursos - o aún las decisiones tomadas en cuanto a dichos recursos - fueran dirigidas por los actores locales.

Aunque muchos actores humanitarios locales consideraron al financiamiento y los recursos como componentes esenciales para la acción humanitaria, casi todos los entrevistados enfatizaron más temas de acceso y respeto a sus voces en espacios de toma de decisiones en el mundo humanitario.

Aunque no es posible sacar conclusiones más allá del alcance de los casos específicos que estudiamos, estos casos pueden contribuir a la discusión más amplia acerca de reformas humanitarias relacionadas al liderazgo humanitario local.



Algunas recomendaciones:

Es importante que los y las profesionales, investigadores y tomadores de decisiones políticas estén conscientes de cómo se define y se entiende quiénes son los actores humanitarios locales para evitar la exclusión de actores importantes pero no-tradicionales o informales.

Todavía son necesarias reformas importantes para que el financiamiento internacional, la coordinación y las estructuras de partenariado sean más transparentes, coherentes y accesibles para todos los actores locales.

Podría ser necesario un mayor énfasis en las reformas dentro de gobiernos afectados para volver más eficaz el liderazgo humanitario y la acción humanitaria local.

Los actores internacionales podrían tener que ser más adaptables y dispuestos a jugar roles no-tradicionales para poder apoyar la acción humanitaria local.

Todos los tipos de actores deben alejarse de las relaciones transaccionales en las crisis humanitarias, hacia relaciones más equitativas.

Las organizaciones que financian e implementan deben fortalecer su inversión en asocios, redes, mecanismos de coordinación y fortalecimiento de capacidades mutuo antes de (o entre) crisis.

Mayor investigación acerca de los roles y las experiencias de los grupos excluidos y actores no-tradicionales o informales en el contexto de la acción humanitaria local podría ayudar a informar las reformas hacia la localización.





Tres años después de la Cumbre Humanitaria Mundial, un conjunto de actores - especialmente los actores locales - han cuestionado los avances y el impacto de la localización, LHL y LHA.



En la medida en que toda la comunidad humanitaria internacional reflexione sobre estos avances, esta investigación sugiere que hacen falta más conversaciones con actores locales en diferentes contextos para poder informar y orientar las discusiones y las decisiones de cara al futuro.