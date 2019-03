World: Stop à la guerre contre les enfants (Résumé)

2019/03/03 | 17:15

(Hatha al-Youm | Iraq News )- Source: Save the ChildrenCountry: Afghanistan, Bangladesh, Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Iraq, Mali, Myanmar, Nigeria, Somalia, South Sudan, Syrian Arab Republic, World, YemenRÉSUMÉ« Chaque guerre est une guerre menée contre des enfants. »Ces paroles prononcées il y a un siècle par Eglantyne Jebb, fondatrice de Save the Children, n'ont jamais résonné aussi fort. À l'heure où nous rédigeons ce rapport, des millions d'enfants à travers le monde sont pris au piège de conflits dont ils ne sont pas responsables. Leurs droits sont souvent bafoués en toute impunité.Les nouvelles données présentées par Save the Children sont accablantes :• 420 millions d'enfants (soit près d'un cinquième des enfants dans le monde) vivent dans une zone de conflit, contre près de 30 millions en 2016.• Le nombre d'enfants vivant dans des zones de conflit a été multiplié par deux depuis la fin de la guerre froide.• 142 millions d'enfants vivent dans des zones en proie à de violents conflits, où les affrontements font plus de 1 000 victimes par an.• Une nouvelle analyse réalisée par Save the Children montre que le nombre de « graves violations » des droits des enfants en temps de conflit, rapporté et vérifié par les Nations Unies, a quasiment triplé depuis 2010.• Des centaines de milliers d'enfants meurent chaque jour, victimes des effets indirects des conflits (malnutrition, maladies et absence de soins médicaux, eau et assainissement, etc.).La protection des enfants frappés par les conflits, qui va de pair avec la concrétisation des promesses faites dans les déclarations, conventions et textes de loi du XXe siècle, constitue l'un des défis majeurs du XXIe siècle.On assiste à une évolution de la nature des conflits et de leurs effets sur les enfants, avec de plus en plus de conflits intérieurs et d'acteurs armés. Des campagnes de violence sont menées délibérément à l'encontre de civils ; des écoles sont prises pour cible, des filles sont enlevées et réduites à l'esclavage et les populations sont volontairement affamées.Les conflits armés durent plus longtemps ; à titre d'exemple, la guerre en Syrie (le conflit le plus important de ces dernières années) a déjà duré plus longtemps que la Seconde Guerre mondiale. Plus un conflit perdure, plus les dommages indirects sont conséquents, car les services essentiels cessent de fonctionner. Dans bon nombre de situations qui s'éternisent, la frontière entre « conflit » et « paix » est devenue floue.Les conflits se déplacent également de plus en plus vers les zones urbaines ; à Mossoul et à Mogadiscio, par exemple, les enfants, ainsi que leurs maisons et leurs écoles, sont en première ligne, exposés à des attaques perpétrées au hasard. Dans les conflits armés d'aujourd'hui, bien souvent, il n'existe plus de champ de bataille clairement délimité : ce sont les maisons et les écoles qui sont maintenant devenues les terrains d'affrontement.Les enfants en première ligneLes enfants sont de plus en plus souvent les principales victimes des violences armées et des guerres. Les souffrances qu'ils endurent en temps de conflit sont différentes de celles des adultes, du fait notamment de leur plus grande faiblesse physique, mais aussi parce qu'ils ont tellement à perdre : leur développement physique, mental et psychosocial dépend en grande partie des conditions de vie de leur enfance.Les différents effets des conflits sur les enfants dépendent d'un certain nombre de caractéristiques personnelles : principalement leur sexe et leur âge, mais aussi un éventuel handicap, leur origine ethnique, leur religion et leur vie en zone rurale ou urbaine. Les préjudices infligés aux enfants durant les conflits armés sont souvent plus graves que ceux que subissent les adultes et ont des implications à plus long terme, aussi bien pour les enfants euxmêmes que pour leurs sociétés.Les enfants souffrent des conflits pour trois grandes raisons :Ils peuvent être délibérément pris pour cible.Ordonner des atrocités contre des enfants est un moyen extrêmement puissant de terroriser une population ; c'est donc une tactique militaire très prisée par les forces et les groupes armés dans bon nombre des conflits aujourd'hui. Les enfants sont aussi souvent visés parce qu'ils sont faciles à manipuler et à exploiter, par exemple en tant que soldats ou kamikazes. Les écoles deviennent des cibles pour des raisons tactiques : elles se transforment en terrain de recrutement ou sont utilisées à des fins militaires.Les enfants sont victimes d'actions militaires disproportionnées ou menées au hasard.Ils peuvent par exemple être tués ou blessés par des mines terrestres ou par l'utilisation d'armes explosives causant de vastes dégâts dans les zones peuplées.Les enfants souffrent énormément des conséquences indirectes des conflits.Celles-ci incluent les déplacements, l'effondrement des marchés et des services publics essentiels, comme les soins de santé, l'eau et l'assainissement, ou encore une insécurité généralisée. Bien que les effets indirects et les violations directes fassent tous deux partie du même ensemble de préjudices infligés aux enfants par les conflits modernes, ces conséquences indirectes des conflits touchent et tuent bien plus d'enfants. Sans compter tous les autres enfants privés d'école, qui voient s'envoler leurs chances d'un avenir meilleur.