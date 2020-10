CNH Industrial N.V., leader mondial dans les biens d’équipement, devient actionnaire minoritaire de Zasso Group AG

2020/10/29 | 15:12 - Source: Iraq News

(ThisDay | Iraq News Now )-

La famille de produits XPOWER™, Powered by Zasso™, comprend les solutions XPS et XPU pour vignobles, vergers et zones urbaines, en Europe, et XP Citrus et XP Coffee, en Amérique latine.

Cette transaction marque un vote de confiance sur la qualité et le potentiel de nos solutions.”— Benjamin Ergas, Co-CEOZUG, SCHWEIZ, October 29, 2020 /EINPresswire.com/ -- Zasso Group AG, spécialiste mondial des solutions de désherbage électrique, annonce que CNH Industrial N.V.



("CNHI") a pris une participation minoritaire dans son entreprise.



Zasso™ confirme également le renouvellement de son accord de distribution avec CNHI, et son extension dans le monde entier.



CNHI est un leader mondial dans le secteur des biens d'équipement, y compris les tracteurs et les machines agricoles, avec plus de 28 milliards de dollars de revenus et 63 000 employés.

Avec cette transaction, Zasso™ augmente considérablement sa capacité de distribution, renforce sa plateforme de R&D et consolide son portefeuille de propriété intellectuelle.



Zasso propose un substitut viable au glyphosate et à d'autres herbicides chimiques, dans un large éventail de segments de marché, de l'agriculture à la gestion industrielle de la végétation et au marché du paysagisme.





"L'entrée en tant qu'actionnaire minoritaire d'une des sociétés industrielles les plus établies au monde est un vote de confiance sur la qualité et le potentiel de notre entreprise", déclare Benjamin Ergas, co-PDG de Zasso Group AG.



"Cela donne une légitimité à la solution de désherbage électrique et à la famille de produits de Zasso™".



"Zasso™ est déterminé à jouer un rôle de premier plan dans la transition vers un monde sans herbicides.



Ce partenariat nous permet de réaliser notre vision" déclare Sergio Coutinho, co-PDG de Zasso Group AG.



"Il permet également à Zasso™ de conserver son indépendance stratégique, financière et opérationnelle".Zasso™ bénéficiera en outre du déploiement mondial d'AGXTEND.



AGXTEND, une marque CNH Industrial, a été lancée en 2018 et se concentre sur les solutions innovantes pour l'agriculture de précision.



Elle commercialise les solutions de désherbage électrique de Zasso, basées sur tracteurs sous le nom de XPOWER™.

***

Zasso Group AG est une société suisse innovante spécialisée dans les solutions de gestion des mauvaises herbes non chimiques utilisant une électronique de puissance avancée.



Développée à l'origine au Brésil, la technologie brevetée cible à la fois les pousses et les racines encore plus critiques des plantes indésirables de manière systémique en utilisant des méthodes à haute tension légères avancées.



La solution est commercialisée sous le nom d'Electroherb™ et XPOWER™.



Ses applicateurs flexibles et interchangeables permettent au système d'être utilisé dans une gamme de surfaces et de segments, y compris l'agriculture, le marché de consommation et les zones urbaines.



Dans le contexte de la diminution du nombre de méthodes disponibles pour un contrôle écologique des plantes.



La mission de Zasso est de développer les modules de contrôle et de puissance nécessaires qui aideront à rendre le monde sans herbicide, pour un avenir meilleur.



Avec des bureaux à Zoug (Suisse), Indaiatuba (Brésil), Aix-la-Chapelle (Allemagne) et Paris (France), Zasso s'efforce de démontrer son leadership dans la technologie de lutte contre les mauvaises herbes électriques sur tous les marchés qu'elle dessert.



www.zasso.com.

CNH Industrial N.V.



(NYSE: CNHI /MI: CNHI) is a global leader in the capital goods sector with established industrial experience, a wide range of products and a worldwide presence.



Each of the individual brands belonging to the Company is a major international force in its specific industrial sector: Case IH, New Holland Agriculture and Steyr for tractors and agricultural machinery; Case and New Holland Construction for earth moving equipment; Iveco for commercial vehicles; Iveco Bus and Heuliez Bus for buses and coaches; Iveco Astra for quarry and construction vehicles; Magirus for firefighting vehicles; Iveco Defence Vehicles for defence and civil protection; and FPT Industrial for engines and transmissions.



More information can be found on the corporate website: www.cnhindustrial.com.Benjamin ErgasZasso Group AG+41 79 284 45 72benjamin.ergas@zasso.com

You just read:

News Provided By

October 29, 2020, 10:00 GMT

Share This Article

Distribution channels:

Agriculture, Farming & Forestry Industry, Automotive Industry, Building & Construction Industry, Consumer Goods, Electronics Industry, Environment, Manufacturing, Science, Technology, World & Regional

...

EIN Presswire's priority is source transparency.



We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content.

As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention.



Your help is welcome.



EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™,

tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world.



Please see our

Editorial Guidelines

for more information.

Submit your press release