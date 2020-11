Wisdom Over Wars app - אין דרך קלה יותר למגר מלחמות

2020/11/28 | 15:58 - Source: Iraq News

(ThisDay | Iraq News Now )- Wisdom Over Wars app - תפריך את , הממצאים באפליקציה ותזכה ב$10.000

Wisdom Over Wars app (WOW) - אין דרך קלה יותר למגר מלחמות

זה לוקח מספר דקות כדי לגלות את העובדה החדשה הזאת, לכן זה אפשרי שגילוי זה יסיים את הסכסוך הישראלי – פלסטיני במהירות רבה

CHICAGO, IL, USA, November 28, 2020 /EINPresswire.com/ -- תאגיד Vast Self, עמותת צדקה ציבורית, הכריזה היום על הוצאת אפליקציית Android חינמית בשם WOW.



Wisdom Over Wars, ב Google Play באנגלית, עיברית וערבית בניב פלסטיני.



אפליקציה זו משתמשת במדע והיגיון חדשים לגמרי אשר אינם ידועים עוד לרוב הציבור.



ידע חדש זה יכול לסיים את הסכסוך הישראלי - פלסטיני במהירות רבה מאוד, ולגרום לרעיון של קונפליקט בעתיד להראות כחסר היגיון.

על ידי שימוש באמצעי פתרון בעיות וחומר מדעי אשר התגלו לאחרונה, אפליקציית Wisdom Over Wars, מוכיחה לעם הישראלי והפלסטיני, וכמו כן גם לעמים אחרים, למה בני אדם חולקים את אותו עצמי ומדוע חושינו לא יכולים לזהות את זה.



הסיבה היחידה לבעיות בעולמינו היא חוסר המודעות לעובדה זו.

משתמשים ישתמשו בחושים שלהם, ידע של מדע בסיסי, והיגיון, על מנת לגלות עובדה זו בכוחות עצמם ובקצב שלהם.



אפליקציה זו הציעה למשתמשים דרך חדשה להבין את עצמם ואחרים, שהחושים שלהם החביאו מהם את כל חייהם, הבנה חדשה זו גורמת לכך שמלחמה תראה חסרת היגיון לחלוטין בשל שכל מעשה אלימות הוא מעשה אלימות כלפי האדם עצמו.



זה מציע תרופה יותר יעילה מכל האמצעים המודרניים שלנו לבעיות תוצרת אנושית.



ידע חדש זה שהתגלה לאחרונה הוא מבטיח ב100% להביא תועלת גם לעם הישראלי וגם לעם הפלסטיני, עם הערכה שווה לשלום, שמחה ושגשוג שייוצרו כתוצאה מכך.

ביאטה באלוס, דוברת של Vast Self אמרה: "אנחנו עיצבנו את ‘Wisdom Over War’ על מנת למגר את כל המלחמות והקונפליקטים של בני האדם.



אפליקציה זו מציעה דרך למיגור מלחמות שכעת נעדרת בכדור הארץ.

אבל איך? המשחק הזה יראה כיצד התפיסה שלנו של עצמינו ושל אחרים היא מנוגדת לדרך שבה אנו באמת מתקיימים.



אנו לא יכולים להבין ולחוות את עצמנו ואחרים בדרך שאנו חולקים את אותו עצמי בגלל שהחושים שלנו סילפו את המציאות שלנו.



החוויה שלנו כבעלי עצמי שלנו ושכל אחד בעל עצמי משלו היא הפוכה מהדרך שבה כולם מתקיימים.



בשל הסיבה שאנו לא מודעים לכך שכל בני האדם חולקים את אותו עצמי בגלל הטעיית החושים שלנו, חיינו מלאים בבעיות וסבל".

לינדה הרדי מטעם תאגיד Vast Self אמרה: "המטרה הראשית של האפליקציה הזאת היא להדגים שבני האדם חולקים את אותו עצמי.



אין מדע או היגיון אשר יכולים להפריך את הטענה הזו.



הרגש חופשי להפריך את הממצאים באפליקציה הזאת ותזכה ב10,000$.



אנו מודים מאוד לעזרתם של סאג'ה אלאת'אמנה, מחמוד אלדאבוס, אטארה מילו, אלכס גורליק, אלכסנדרה סוליבן ופראל טומאני, אשר עזרו להפוך את האפליקציה הזאת למציאות".

Vast Self הינה עמותת צדקה ציבורית 105(ג)(3), המסורה להראות לעולם ששלום ושמחה נצחיים הם ניתנים וקלים להשגה.



דרך חדשה מעולה לפתרון בעיות קיימת אשר יכולה לחשוף ולהסיר את המפתח לכל הקונפליקטים והבעיות שנוצרו על ידי אדם, ויהפכו כל מחלוקת בעתיד כלא מתקבלת על הדעת.



פתרון זה גם מבטיח לא להתערב בגזע, סטטוס, דת, פילוסופיה, פיננסים, עמדה פוליטית של אנשים וכו'.



הפתרון לקשיים העולמיים שלנו טמון בהבנה שהחושים שלנו לא הראו לנו כיצד כולם באמת מתקיימים.



לאורך ההיסטוריה, בורות זו הייתה המכשול היחיד שעצר בשלום, אחדות, חמלה ושמחה עולמיים.



אבל ביחד, אנחנו יכולים להפוך את זה לצמיתות.Aleksander BalosVast Self Corp+1 530-925-2987email us hereVisit us on social media:Twitter

אפליקציה חינמית זו תביא שלום ואחדות לעם הישראלי והפלסטיני

