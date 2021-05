Tami Sandoval la Voz Romántica de Veracruz, México Lanza La Canción

2021/05/05 | 07:08 - Source: Iraq News

(ThisDay | Iraq News Now )-

Lanzamiento de la canción inedita "Es Imposible"

Tami Sandoval Nativa de Veracruz, Mexico

Si te gusta el romance te gustará esta canción. Si te gusta como canta Marisela y Rocio Durcal te encantará la voz de Tami.



Agrégala a tu colección musical.

Me propuse olvidarte, y a dejar de quererte Me propuse a arrancar toda tu falsedad Es que no valoraste, lo que yo te ofrecía Y pagaste mi amor, con tonterías”

— Manuel Garza

MURRAY, UTAH, USA, May 4, 2021 /EINPresswire.com/ -- Desde niña le gustaba la música, se puede decir que familia de músicos.



Su padre fue el cantante Macario Sandoval (q.



e.



p.



d.) de Música Ranchera, empresario de Artistas locales eh internacionales.



Su Hermana Camelia Sandoval es cantante de música Mariachi en Texcoco, México.



Tami agradece "El Tio Chalao" su hermano quien le aconsejaba en la música.



Fue una de sus grandes motivaciones de seguir cantando música romántica al estudiar con él.Tami Cantaba con la familia cuando su padre llevaba cantantes a las ferias de Santiago Tuxtla Veracruz.



Ellos cantaban Mariachi, pero a ella le gustaba la música contemporánea romántica (Pop).Tami es una fanática de la música de Marisela, Rocío Durcal por el estilo eh interpretación.



Cuando emigró a los Estados Unidos al estado de Arizona participó en concursos de aficionados, donde alcanzó los primeros lugares.



Le abrieron las puertas, y fue lo que le motivo a seguir sus sueños.



Una de sus interpretaciones fue la de Pepe Aguilar, "Recuérdame Bonito" por lo cual gano los primeros lugares.Empezó como muchos músicos y cantantes en bodas, cumpleaños, fiestas privadas de carne asada.



Ahora radica en el estado de Utah como madre de dos hijas.



Con mucho sacrificio Tami continúa educando su voz y preparándose para futuros proyectos y entreteniendo regularmente para alcanzar sus sueños como cantante.



Tami mide 5 piez de estatura, tés morena clara, delgada.



La encontrarás en las redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter, tiktokTami, lanza la canción del popular y excelente arreglista y compositor el Maestro Manuel Garza nativo de San Antonio, Texas con treinta años de trayectoria como compositor y arreglista.



La composición se trata de una decepción amorosa.



El violín y la trompeta y el resto de la instrumentación dan la esencia del tema de la canción.



Tami agrega el romance con su voz melódica que merece la canción.Comentario del Compositor el Maestro Manuel Garza"Es un honor que tan privilegiada voz haya considerado y grabado uno de mis temas, mil gracias a Tami Sandoval en su lanzamiento, sé que tendrá éxito, ya que se desenvuelve y respeta mucho su oficio de cantante, en hora buena, felicidades".#cantantemexicana #lavozromantica #nuevoslanzamientos #tamisandovallavozromantica

Martha chavezChavez Entertainmentemail us hereVisit us on social media:FacebookTwitter

Es Imposible canción inedita del Maestro Manuel Garza

You just read:

News Provided By

May 04, 2021, 14:00 GMT

Share This Article

EIN Presswire's priority is source transparency.



We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content.



As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention.



Your help is welcome.



EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world.



Please see our Editorial Guidelines for more information.

Submit your press release

Source: H4Cd2NDzQko