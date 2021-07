Cubaocho Art Museum, Inc. recibe financiación de parte del programa SVOG

2021/07/31 | 13:08 - Source: Iraq News

Gracias a este subsidio federal, otorgado a pequeños negocios afectados por la pandemia de COVID-19, la reconocida firma podrá recuperarse y seguir adelante.

Este dinero ha llegado en un momento crítico.



Aparte de ayudarnos a sobrevivir a la pandemia, también nos permitirá mejorar el negocio, darles trabajo a más empleados y salvar a varias familias.”

— Roberto Ramos, fundador/presidente de Cubaocho.

MIAMI, FLORIDA, UNITED STATES, July 30, 2021 /EINPresswire.com/ -- Cubaocho Art Museum, Inc.



─firma que cobija al emblemático Cubaocho Museum & Performing Arts Center, de la Calle 8, en el famoso vecindario miamense de Little Havana─ acaba de obtener más de medio millón de dólares de parte del programa de Subvenciones para Operadores de Locales Cerrados (SVOG, por sus siglas en inglés).«Este dinero ha llegado en un momento realmente crítico.



Aparte de ayudarnos a sobrevivir a la pandemia, también nos permitirá mejorar el negocio, darles trabajo a más empleados ─principalmente, músicos, artistas─ y salvar a varias familias, ya que mucha gente depende de nosotros», dijo, entusiasmado, el presidente de la firma, Roberto Ramos.Su esposa y vicepresidenta de la compañía, Yeney Fariñas-Ramos, por su parte, compartió el criterio de que la financiación «no pudo llegar en un mejor momento, justo cuando pensábamos que íbamos a perderlo todo.



En realidad, no creímos que fuera a suceder, pero, evidentemente, hay un Dios mirando por nosotros y un team de expertos que son los mejores».La ejecutiva se refiere a Rafael Marrero & Company, prestigiosa firma de gestión y consultoría empresarial, también afincada en la ciudad de Miami, que estuvo a cargo de tramitarles la financiación del SVOG de principio a fin.«Estamos muy agradecidos con Marrero, y reconocemos la actitud tan linda y tan positiva de su equipo de especialistas.



Es más: aunque no nos hubieran aprobado la ayuda, igual les hubiéramos agradecido por el excelente trabajo que han hecho con nosotros», recalcó Yeney.En esa misma posición de gratitud se encuentra el fundador de Cubaocho, para quien Marrero es el salvador de la comunidad.



«Realmente, Marrero salva a los negocios que más lo necesitan, a los empleados… En nuestro caso, ha ayudado a salvar a más de 20 familias, principalmente, familias de músicos, que son los que alivian el corazón», puntualizó.Concedido por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) a raíz del impacto del coronavirus, el SVOG brinda ayuda económica a los pequeños negocios del sector del entretenimiento en vivo que han resultado más perjudicados por la pandemia.



Cubaocho, pilar del arte cubano del siglo XIX e inicios y mediados del siglo XX, fue uno de ellos.Hasta la fecha, el programa ha otorgado $7,5 mil millones de dólares en subvenciones a más de 10,000 pequeñas empresas vinculadas con el mundo del espectáculo en directo.



Según anunciara la SBA esta semana, más de dos tercios de los subsidios se han otorgado a negocios con menos de 10 empleados, cumpliendo así con el objetivo de darles prioridad a las firmas más pequeñas.Acerca de Cubaocho Art Museum, IncConsiderado por muchos como un sitio de obligada visita en la Pequeña Habana, este espacio de galería y reunión alberga una gran colección de arte cubano, una biblioteca de investigación y un bar-cafetería distinguido por su variada selección de rones.



Asimismo, cuenta con una importante colección de revistas cubanas previas a 1959, entre ellas, “Carteles”, “Vanidades”, “Bohemia” y “El Fígaro”.Quienes aman la cultura, en general, y el arte cubano, en particular, llegan allí para apreciar las obras expuestas, asistir a espectáculos en vivo y cubanísimas descargas, así como también para degustar los famosos puros y mojitos del lugar.Acerca de Rafael Marrero & CompanyRafael Marrero & Company es una consultoría de gestión que asesora a emprendedores sobre cómo hacer negocios con el Gobierno de los Estados Unidos.



Con el Dr.



Rafael Marrero a la cabeza, la firma ha sido reconocida en dos ocasiones por la revista Inc.



como una de las 500 empresas privadas de mayor crecimiento del país y como una de las 50 mejores compañías en términos de cultura empresarial.En 2016, el Dr.



Marrero recibió el máximo galardón otorgado a negocios minoritarios del país por parte del Concilio Nacional del Desarrollo para Empresas Minoritarias.



En 2019, ganó el Premio Sunshine en la categoría de Small Business del año, que otorga la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida, y en ese mismo año, publicó el bestseller de Amazon La salsa secreta del Tío Sam, primer libro sobre contratación federal especialmente dedicado a la comunidad hispana.

"El Dr.



Marrero cumplió con su promesa de ayudarnos con el grant"

