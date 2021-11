“中國創新”開展反腐培訓 樹清風 揚正氣

2021/11/26 | 14:06 - Source: Iraq News

培訓教材來自香港廉政公署(圖片來源於ICAC)

China Innovation Investment Limited (SEHK:1217)

HONG KONG, CHINA, November 26, 2021 /EINPresswire.com/ -- 中國創新投資有限公司(“中國創新”,港股代碼01217.HK)作為一家香港主板上市公司,自創立以來一直堅守的企業使命就是,希望履行更多的社會責任,並帶動更多人實現“共同富裕”這一偉大願景。當然,公司深知“打鐵還需自身硬”,所以中國創新始終致力於團隊打造和員工素質培養,並把加強公司內部廉政文化建設和員工商業道德培訓列為公司日常治理的重要舉措之一。2021年11月,中國創新根據香港廉政公署(ICAC)的工作指引,在公司內部開展了以“上市公司反腐反貪”為主題的社會責任內部集訓活動,開展廉政文化建設, 促進企業健康持續發展。培訓教材主要來自ICAC,各地團隊通過視像會議同步學習、內部交流分享、限時線上考試等方式,通過大量鮮活生動的視頻教材,全面實施反腐反貪專項學習和政策感召,既體現人文關懷,又加強了紀法威懾和警示教育,並整合大數據監督成果展示,將思想教育預警工作貫穿監督、檢查、審查等流程始終。從而做到“以案釋德、以案釋紀、以案釋法”,在形象生動的案例演繹和詮釋下,教程通俗易懂,精准監督和震懾感召並舉,可實現紀法效果和社會效果的有機統一。中國創新此次開展的上市公司商業道德培訓暨反腐反貪警示教育內訓活動,從學習到考試,均執行嚴格的內部考核流程,考試採取電腦限時答題模式,不及格者必須補考。高標準、嚴要求,一絲不苟,旨在革故鼎新,激濁揚清,著力塑造崇廉向上的內部風氣和持之以恆、反貪反腐的嚴謹態度,在團隊內部形成強大心理震懾和預警,以達到防微杜漸,防患於未然,從而堅決遏制和杜絕商業競爭中滋生的不良習氣和違規行為。中國創新通過本次內訓活動,重拳出擊,勇挑社會責任,充分體現了公司領導人高度重視社會責任的擔當和企業內部團隊素質的培養,高瞻遠矚,未雨綢繆,做深、做細、做實思想道德教育工作,公司上下一體推進,使全員做到不敢腐、不能腐、不想腐,有理想,有道義,有歷史擔當!切實履行作為一家上市企業的崇高社會責任和時代使命!

