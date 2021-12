LIVE WITH PASSION SA a réalisé une étude de cas qui montre comment un employé est devenu financièrement indépendant

2021/12/30 | 16:58 - Source: Iraq News

Les Clés De L'Abondance

Eric veut reussir sa carrière

Eric a créé sa propre entreprise

C'est un exemple puissant de ce qui est possible pour les gens lorsqu'ils se concentrent sur leur véritable potentiel

Tu as peur de te lancer dans le monde des entrepreneurs ? Je te donne des clés qui te permettront de surmonter ces peurs et blocages qui t'empêchent de te lancer !”

— Roger Lannoy

MARTIGNY, VALAIS, SUISSE, December 30, 2021 /EINPresswire.com/ -- Les principes enseignés par Roger Lannoy dans son programme de coaching "Les Clés de l'Abondance" ont aidé l'un des nombreux coachés à quitter son emploi et à gagner plus qu'il n'aurait jamais cru possible.Une nouvelle étude de cas d'un étudiant du coach de vie Roger Lannoy montre l'indépendance financière qui est possible lorsque les étudiants suivent les principes enseignés dans son programme révolutionnaire.



Le cours de Roger Lannoy, le programme de coaching "Les Clés De L'Abondance ", fournit aux étudiants les outils pour surmonter leurs défis et transformer leur vie.La dernière étude de cas raconte l'histoire d'un des étudiants de Lannoy qui était devenu insatisfait de son travail et de son salaire.



Alors qu'il était l'un des meilleurs employés de son entreprise, il était devenu mécontent du manque de possibilités d'évolution.



Autonome et intelligent, il voulait travailler plus et gagner plus.



C'est ce qu'il a fait, comme l'illustre cette étude de cas sur YouTube.Les exercices et les leçons du cours Les Clés De L'Abondance l'ont aidé à élargir son état d'esprit et à vaincre ses doutes et ses craintes.



En utilisant les principes du cours, il a pu lancer sa propre entreprise et quitter son emploi.



Aujourd'hui, il possède sa propre entreprise, emploie trois personnes et a franchi le cap du million de dollars de chiffre d'affaires.



Il est plein d'énergie car il a construit sa propre richesse financière en utilisant les clés qu'il a apprises grâce au programme de Roger Lannoy.Roger Lannoy est un coach de vie, un auteur et un conférencier.



Roger Lannoy a passé plus de 20 ans à coacher des personnes et a aidé des dizaines de milliers de personnes dans le monde francophone à changer leur vie, à surmonter les obstacles et les blocages et à vivre leurs rêves.



Il a aidé plus de 224' 000 personnes à tripler leurs revenus, à guérir de leurs dettes et à trouver l'amour de leur vie. Comme annoncé récemment, il partage de nouvelles études de cas sur sa chaîne YouTube dédiée pour montrer ce qui est possible pour les gens lorsqu'ils changent leur état d'esprit.Lannoy cite cette citation d'Albert Einstein pour rappeler l'importance du changement : « La folie, c'est de faire la même chose encore et encore, en espérant obtenir des résultats différents. » Les gens ne peuvent pas s'attendre à voir des changements massifs dans leur compte bancaire ou leur vie s'ils continuent à faire les mêmes choses.



Plus de richesse, plus d'amour et plus de joie sont possibles, mais cela nécessite une nouvelle vision.



C'est pourquoi l'état d'esprit est une partie essentielle de ce qui est enseigné dans Les Clés De L'Abondance.Pour plus d'informations sur Roger Lannoy et son coaching ou pour vous inscrire à son cours "Les Clés De L'Abondance", visitez : https://lesclesdelabondance.org

Comment un employé a pu changer de vie professionnelle à 30 ans

