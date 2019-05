Iraq: L’OIM aide plus de 130 Yézidis d’Iraq à se réinstaller en France

2019/05/22 | 21:35

(Hatha al-Youm | Iraq News )- Source: International Organization for MigrationCountry: France, IraqErbil - Aujourd’hui, 22 mai, 132 membres de la communauté yézidie ont quitté l’aéroport international d’Erbil pour Toulouse, en France. Cet effort de réinstallation de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a lieu dans le cadre du Programme d’amission humanitaire lancé par le Président Emmanuel Macron.Ce dernier suit cette ligne politique avec le soutien de Nadia Murad, lauréate du prix Nobel de la paix 2018, qui défend les femmes yézidies vulnérables à travers le monde.L’attention à cette initiative a été portée il y a deux semaines à Paris lors d’une cérémonie de signature entre l’OIM et le gouvernement français, à laquelle a assisté Nadia Murad.« Aujourd’hui, nous sommes venus vous voir partir pour votre nouvelle vie en France », a déclaré Dominique Mas, Consul général de France à Erbil, en s’adressant aux familles yézidies qui embarquaient dans l’avion.« En France, vous bénéficierez d’une protection, d’une sécurité, d’une éducation et d’un soutien médical et social », a-t-il poursuivi.Les 28 familles yézidies seront réinstallées en France cinq ans après l’invasion de l’Organisation Etat islamique en Iraq et au Levant (aussi connu sous le nom de EIIL) à Sinjar, bastion de la communauté yézidie d’Iraq. Depuis ces attaques, une grande partie de la communauté reste déplacée, notamment des centaines de familles qui ont fui vers le mont Sinjar en 2014.« Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement français pour son soutien à ce groupe vulnérable de Yézidis, dont certains ont vécu un véritable calvaire », a déclaré Gerard Waite, chef de mission de l’OIM en Iraq. « L’OIM en Iraq continue d’aider tous les citoyens iraquiens déplacés, y compris les Yézidis, à la fois dans les zones de déplacement et dans leurs lieux d’origine, afin de faciliter leur réintégration durable. »Avant leur départ pour Toulouse, les équipes de l’OIM en Iraq ont transporté les familles depuis Dohuk vers Erbil et leur ont fourni un hébergement à Erbil et dispensé des examens médicaux. Les équipes ont également organisé des séances d’orientation culturelle pour ces familles. Les équipes ont organisés également des séances d’orientation culturelle et faciliter leur voyage en France.« A l’arrivée de ces familles yézidies à Toulouse et ses alentours, des organisations non gouvernementales locales sont prêtes à les aider pour faciliter leur intégration dans les communautés d’accueil », a déclaré l’Ambassadeur Eric Chevallier, Directeur du Centre de crise et de soutien français, avant d’embarquer à bord, aux côtés de ces familles prêtes à démarrer leur nouvelle vie en France.Pour plus d’informations, veuillez contacter l’OIM en Iraq :Giovanni Cassani, +964 – 751 – 740 -6870 ou gcassani@iom.intNima Tamaddon, +964 – 751 – 234 – 2550 ou ntamaddon@iom.int