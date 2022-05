LA CAMPAGNE #STOPRUSSIANOW APPELLE LES GENS À FAIRE PRESSION SUR LEURS PARTIS POLITIQUES

2022/05/01 | 08:12 - Source: Iraq News

StopRussiaNOW – L'Arc de Triomphe

StopRussiaNOW – La tour Eiffel

Les panneaux d'affichage #StopRussiaNOW sont arrivés à Paris, tandis que la campagne numérique a touché plus de 62 millions d'utilisateurs.

Nous devons exercer une pression sous forme de sanctions.



Il est temps d'imposer un embargo complet sur les ressources énergétiques russes.”

— Le Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson

WROCłAW, LOWER SILESIA, POLSKA, April 30, 2022 /EINPresswire.com/ -- Les panneaux d'affichage #StopRussiaNOW sont arrivés à Paris, Hambourg et Vienne, tandis que la campagne numérique a touché plus de 62 millions d'utilisateurs en 36 heures.



Les organisateurs encouragent les gens ordinaires à faire pression sur les dirigeants politiques et à apporter une aide réelle à l'Ukraine.Durcir les sanctions MAINTENANTL'objectif crucial de la campagne est de montrer la nécessité de sanctions plus sévères contre la Russie.



Des panneaux d'affichage et des publicités numériques décrivent les crimes de guerre brutaux auxquels les Ukrainiens sont confrontés chaque jour.



Les organisateurs soulignent également qu'il est temps d'arrêter d'utiliser le pétrole russe et de financer l'agression russe.Comme le dit le Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson, "nous devons exercer une pression sous forme de sanctions.



Il est temps d'imposer un embargo complet sur les ressources énergétiques russes."Les pays de l'UE doivent agir MAINTENANTIl est temps de mobiliser les personnes et les dirigeants politiques, d'unir les efforts et d'échanger les expériences qui permettraient aux pays européens de rompre les liens avec la Russie."L'Allemagne pourrait apprendre de la Pologne à quoi ressemble une politique énergétique responsable", déclare Jan C.



Behrends, professeur d'histoire à l'université européenne Viadrina.La formation d'un front diplomatique fort permettra de se rapprocher de la fin de la guerre en Ukraine.Exercer une influence politique sur vos autoritésLa campagne #StopRussiaNOW se répand largement et rapidement.



Les panneaux d'affichage sont arrivés dans des villes européennes telles que Paris, Hambourg et Vienne.



Chaque matériel signifie le cri du peuple ukrainien.Si vous consultez le site web #StopRussiaNOW, vous verrez d'autres façons d'aider le peuple ukrainien.



Par exemple, en faisant des dons aux forces armées ukrainiennes, en diffusant des informations sur les médias sociaux et en boycottant les marques qui font des affaires en Russie.L'une des étapes essentielles consiste à faire pression sur les personnalités politiques en envoyant des courriels pour montrer que vous désapprouvez l'agression russe.



Le message est déjà écrit et attend d'être envoyé.



Le système a déjà généré plus de 100 000 courriels.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur stoprussianow.eu.

