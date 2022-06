2022/06/05 | 12:14 - Source: Iraq News

(ThisDay | Iraq News Now )

FuraCoin - El Futuro de las Esmeraldas es el Crypto

FuraCoin es un token respaldado por activos esmeralda construido en la cadena de bloques Ethereum.

un sistema que combina las oportunidades comerciales de las esmeraldas con la tecnología blockchain basada en Ethereum para establecer un sistema transparente y bien elaborado.”

— Alexis Palmer

MIAMI, FLORIDA, UNITED STATES, June 4, 2022 /EINPresswire.com/ -- FuraCoin es un token respaldado por activos esmeralda construido en la cadena de bloques Ethereum.



El token está vinculado a un activo tangible que históricamente se ha apreciado anualmente, especialmente en las recesiones del mercado general, como se vio durante la recesión financiera de 2008.



Las esmeraldas se guardan en una bóveda segura en Bank of America, ubicada en 2308 Ponce de Leon, Coral Gables, FL 33134.



La terminología para una moneda digital respaldada por activos es "token respaldado por activos" (ABT).



Estos tokens son un desarrollo inevitable que probablemente ganará fuerza en un futuro cercano debido a la tendencia estable y apreciativa que han exhibido en el pasado.



Los ABT funcionan respaldando las rondas de activos de los clientes con reservas de valor tangibles del mundo real que ayudan a mantener y administrar un precio estable y disminuir la volatilidad típica que enfrentan muchas otras monedas digitales.



Los ABT son una forma alternativa para que los inversores y comerciantes almacenen valor lejos de otras monedas digitales más volátiles.Emerald Trade a través de FuraCoin está construyendo una de las mayores monedas digitales respaldadas por activos para esmeraldas en los Estados Unidos e internacionalmente.



El objetivo principal del desarrollo de FuraCoin es crear liquidez para la industria de las esmeraldas a través de un sistema que combina las oportunidades comerciales de las esmeraldas con la tecnología blockchain basada en Ethereum para establecer un sistema transparente y bien elaborado.



Además, FuraCoin se esfuerza por crear un método alternativo para que las personas compren, intercambien, mantengan e intercambien sus tokens por esmeraldas certificadas por el Instituto Gemológico de América (GIA).



La empresa también ofrece a los inversores los datos históricos de precios de las esmeraldas a lo largo del tiempo a través de Emeralds Report.En particular, la pregunta "¿Qué pasa si hay una interrupción en la cadena de bloques global y el valor del precio disminuye drásticamente?" ha sido contestada.



Las personas ahora tienen el poder y la protección para combatir las criptomonedas altamente volátiles al comprar FuraCoin como un medio de estabilidad y tranquilidad y una inversión más segura a largo plazo.Visite nuestro sitio web en www.furacoin.com y únase a nosotros para una grande oportunidad que lo llevará a un futuro aún más brillante.

Alexis PalmerEmerald Trade Inc+19177403831 ext.email us hereVisit us on social media:FacebookTwitterLinkedInOther

