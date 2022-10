2022/10/30 | 18:14 - Source: Iraq News

(ThisDay | Iraq News Now )- HABLA SOBRE LAS ELECCIONES DE MITAD DE PERÍODO DE 2022, TWITTER Y PAUL PELOSI

MIAMI, FLORIDA, UNITED STATES, October 30, 2022 /EINPresswire.com/ -- AVISO A LOS MEDIOSAmericano Media Group

(305) 520-9977Contacto: Michael CaputoDirector de Comunicaciones, Americano Media Groupmcaputo@americanomedia.com

ENTREVISTA DISPONIBLE EN AMERICANO MEDIA: EL EX PRESIDENTE DONALD TRUMP HABLA SOBRE LAS ELECCIONES DE MITAD DE PERÍODO DE 2022, TWITTER Y PAUL PELOSI

Americano Media, la primera red conservadora en español del país, entrevistó al expresidente Donald Trump en Mar-A-Lago el viernes Entre otros temas, Trump habló sobre el cambio de el cambio a republicano del voto hispano y las elecciones de medio término.

Americano ofrece a los medios de comunicación acceso a varios segmentos de los comentarios del expresidente.



Entre los temas tratados por el expresidente se encuentran los siguientes:

SEGMENTO #1 – TRUMP HABLA SOBRE ELON MUSK Y LA TOMA DE CONTROL DE TWITTER, ¿VOLVERÁ?SEGMENTO #2 – TRUMP HABLA SOBRE EL ATAQUE A PAUL PELOSI Y EL AUMENTO DEL CRIMEN EN LOS ESTADOS UNIDOS.SEGMENTO N.º 3 – TRUMP HABLA SOBRE LA POBLACIÓN HISPANA, LA INFLACIÓN Y EL VOTO ELECTORAL DE MITAD DE PERÍODO.SEGMENTO N.º 4 – TRUMP HABLA SOBRE EL CAMINO DE ESTADOS UNIDOS HACIA EL COMUNISMO.SEGMENTO N.º 5 – TRUMP HABLA SOBRE POR QUÉ LA REDADA POLICIAL DE MAR-A-LAGO RECUERDA A LOS HISPANOS LOS PAÍSES DE LOS QUE HUYERON.Las declaraciones de Trump están disponibles y los grupos de medios pueden usarlas siempre que se muestre en el logotipo del video de Americano y se haga la atribución correspondiente.



Los segmentos están disponibles en el siguiente enlace:

Entrevista a Trump de Americano Media

La periodista de Americano, Lucía Navarro, también está disponible para hablar sobre su entrevista con el expresidente.

La entrevista completa tiene una duración de 30 minutos y está disponible con subtítulos en español.



Comuníquese con Americano al 303-378-1020 o media@americanomedia.com.

La entrevista se transmitirá en los medios de Americano a partir del domingo 30 de octubre.



La entrevista también estará disponible en nuestra aplicación como video a la carta.

Ver más en: Sitio web de Americano Media: http://www.americanomedia.com/Se puede acceder a la transmisión en vivo de Americano en https://gettr.com/user/americanomediaAccede a la encuesta de Americano Media en https://www.americanomediapoll.com

SOBRE AMERICANO MEDIA:Fundado por Iván García-Hidalgo, Americano Media Group aspira a ser el principal medio de noticias centrado en los hispanos y dirigido a los 500 millones de hispanohablantes de todo el mundo.



AMERICANO MEDIA busca empoderar a la comunidad hispana a través de noticias creíbles y accesibles, debates francos y apoyo constante a los valores hispanos fundamentales.



Hacemos esto a través de contenido de entretenimiento enfocado en temas importantes para la comunidad.



Para obtener más información sobre AMERICANO, visite: www.americanomedia.com

Lina LopezAmericano Media+1 754-262-7797email us here

