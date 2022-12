CHELSEA WEIMAN de Argentina para el Mundo

2022/12/11 | 01:34 - Source: Iraq News

Chelsea Weiman en la portada de la revista Galerías Pacífico

Chelsea Weiman en la portada de la revista Para Teens

Chelsea Weiman artículo

Chelsea Weiman editorial Cosmopolitan

Chelsea Weiman pasarela en Estambul

Chelsea Weiman es una destacada modelo, reconocida en el extranjero, México, Estambul, Perú, Estados Unidos, China, Japón, Italia, Guatemala entre otros.

Crear, evolucionar, aprender, conocer, conocerme y darme a conocer; lo que me mantiene en constante cambio y buscando más en la vida.”

— -Chelsea Weiman

BUENOS AIRES , BUENOS AIRES , ARGENTINA , December 10, 2022 /EINPresswire.com/ -- Cuando pensamos en una de las modelos más destacadas originarias de Argentina, una de nuestras más destacadas bellezas es, Chelsea Weiman.



Chelsea ha trabajado por más de 13 años como Modelo internacional conquistando cada uno de los lugares por dónde camina.



Originaria de Bahia Blanca, Buenos Aires, Chelsea ha caminado por pasarelas internacionales, así como ha trabajado para las marcas más renombradas del mundo de la belleza, moda y fitness.Debido al impacto en su generación ha tenido un gran crecimiento orgánico, en sitios de fanáticos y redes sociales como Influencer, embajadora de marcas y desde luego es un espacio dónde muestra su trabajo constante en el mundo del modelaje para sus seguidores.En la carrera de Chelsea empezó en el mundo del modelaje fotográfico, y de alta moda que con el tiempo ha ido acercándose mucho el modelaje comercial, por lo tanto también a la actuación.



La actuación es una carrera en la cual lleva preparándose desde hace mucho tiempo y desarrollándola a la par.Se convirtió en La sensación argentina en las redes sociales es más conocida por su cuenta de Instagram del mismo nombre.



Es conocida por ser modelo de moda y bikini, así como por su blog de fotos de estilo de vida.

Chelsea Weiman bio and fashion trends

