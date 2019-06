French President to visit Iraq, Kurdistan Region in late 2019

2019/06/20 | 15:30

(Hatha al-Youm | Iraq News )-");switch (data.model) {case "visited":var registerdate = $('#registerdate');registerdate.append(data.msg1);if (data.msg1.indexOf("KK") "));});});Share shareFrench President Emmanuel Macron. (Photo: Archive)ERBIL (Kurdistan 24) - French President Emmanuel Macron on Thursday told Kurdistan 24 that he will visit Iraq and the autonomous Kurdistan Region by the end of this year.Updates to follow...