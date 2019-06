Spain: Spain: Sea and Land Arrivals (1 Jan - 31 May 2019)

2019/06/26 | 14:00

(Hatha al-Youm | Iraq News )- Source: UN High Commissioner for RefugeesCountry: Algeria, Bangladesh, Cameroon, Canary Islands (Spain), Comoros, Côte d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Iraq, Mali, Mauritania, Morocco, occupied Palestinian territory, Senegal, Spain, Syrian Arab Republic, Tunisia, World, Yemen