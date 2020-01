Iraq: WHO visits Al Jumhury Teaching Hospital in Erbil to assess its capacity and preparedness for the influenza season [EN/AR]

2020/01/15 | 10:10 - Source: Relief Web

Country: Iraq, Syrian Arab Republic

Erbil, Iraq, 14 January 2020: Technical teams from the World Health Organization (WHO) and the Ministry of Health in Kurdistan Region of Iraq (KRG-I) visited on 12 Jan the WHO supported Isolation Unit in Al Jumhury Teaching Hospital in Erbil Governorate.



The visit came to assess the preparedness of the facility and its Isolation Unit capacity to accommodate the seasonal influenza cases which have increased with the decrease of temperature in the region.

As of 12 January, this year, seven H1N1 cases were reported positive by the facility including three deaths identified as one from Mosul, one Syrian Refugee, and one from the hosting community.



"I had a fruitful meeting with His Excellency the Minister of Health in KRG on 12 Jan and was pleased to accompany him in a field visit to Al Jumhury Teaching Hospital to evaluate the facility preparedness to deal with the scale up in cases of influenza in the governorate," said Dr Adham Rashad Ismail Abdel Moniem, WHO Representative in Iraq.



"WHO stands ready to support the Ministry of Health in KRG and build the national health capacities on early detection and response to communicable diseases including all types of seasonal pandemics," Dr Abdel Moniem Added.

Al Jumhury Teaching Hospital is the only secondary health care facility serving the population of Erbil of approximately 940,000 in addition to 222,162 Internally Displaced Population (IDPs) and 124,182 Syrian refugees.

The Isolation Unit in the hospital is one of four units established with the support of WHO in Iraq during the H1N1 Influenza pandemic in 2009.



The other 3 units were established in Baghdad, Ninewa, and Basra governorates within the same period.

WHO has previously supported through a comprehensive provision of medical equipment and supplies in addition to a wide-ranged training program for Erbil Directorate of Health staff as part of the preparedness plan to respond to the influenza pandemic emergency in the region in 2009.

The 10-bed Unit is currently used to treat communicable diseases such as measles, hemorrhagic fever, hepatitis C cases, and many others.

منظمة الصحة العالمية تزور مستشفى الجمهوري في إربيل لتقييم قدراتها واستعداداتها لموسم الأنفلونزا

أربيل، العراق، 14 يناير 2020: زارت فرق فنية تابعة لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في إقليم كردستان العراق في 12 يناير/كانون الثاني وحدة العزل التي تدعمها المنظمة في مستشفى الجمهوري التعليمي في محافظة أربيل بهدف تقييم استعداد هذا المرفق الصحي وقدرة وحدة العزل لديه على استيعاب حالات الأنفلونزا الموسمية التي ازدادت مع انخفاض درجات الحرارة في المنطقة.

وبحلول 12 يناير هذا العام، تم الإبلاغ عن سبع حالات إصابة بفيروس H1N1 من قبل المستشفى، بما في ذلك ثلاث وفيات إحداها من الموصل، والثانية لأحد اللاجئين السوريين، والثالثة من المجتمع المضيف.



وفي هذا السياق، قال الدكتور أدهم رشاد إسماعيل عبد المنعم، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: "لقد عقدت اجتماعاً مثمراً مع معالي وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان في 12 يناير، وكان من دواعي سروري مرافقته في زيارة ميدانية إلى مستشفى الجمهوري التعليمي لتقييم استعداد المرفق الصحي على التعامل مع الزيادة في حالات الإصابة بالأنفلونزا في المحافظة.



إن منظمة الصحة العالمية مستعدة لدعم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان وبناء القدرات الصحية الوطنية في مجال الكشف المبكر عن الأمراض المعدية والاستجابة لها، بما في ذلك جميع أنواع الأوبئة الموسمية".

ويعتبر مستشفي الجمهوري التعليمي مرفق الرعاية الصحية الثانوية الوحيد الذي يخدم سكان أربيل والبالغ عددهم حوالي 940,000 بالاضافه إلى 222,162 من النازحين داخليا و 124,182 من اللاجئين السوريين.

إما وحدة العزل في المستشفى فهي واحدة من أربع وحدات تم إنشاؤها بدعم من منظمة الصحة العالمية في العراق خلال انتشار وباء أنفلونزا الخنازير (فيروس H1N1) في عام 2009.



وتم إنشاء الوحدات الثلاث الأخرى في محافظات بغداد ونينوى والبصرة في الفترة نفسها.

وقدمت منظمة الصحة العالمية الدعم من خلال توفير مجموعة شاملة من المعدات واللوازم الطبية بالإضافة إلى برنامج تدريبي واسع النطاق لموظفي مديرية الصحة في أربيل كجزء من خطة التأهب للاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن انتشار وباء الأنفلونزا في المنطقة في عام 2009.

ويتم حالياً استخدام الوحدة المكونة من 10 أسرّة لعلاج الأمراض المعدية مثل الحصبة والحمى النزفية وحالات التهاب الكبد الوبائي ج وغيرها الكثير.

