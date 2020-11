2020/11/02 | 17:20 - Source: Iraq News

(ThisDay | Iraq News Now )-

O principal empresário brasileiro Edenilso Rossi Arnaldi informou recentemente o público sobre o status contínuo do setor de Construção Civil do Brasil.

CURITIBA, PARANá, BRAZIL, November 2, 2020 /EINPresswire.com/ -- O fundador da Sial Engenharia, líder no desenvolvimento de projetos de infraestrutura pública em todo o país, falou recentemente sobre o estado de saúde e crescimento do setor.



Antes do início da pandemia COVID-19, o setor de Construção Civil do Brasil teve um crescimento anual de 2%, com uma taxa de crescimento projetada de 3% para 2020.



Esse crescimento constante foi atribuído ao aumento da migração e ao fortalecimento das economias hiperlocais, às taxas de hipotecas relaxadas e aos incentivos à construção da infraestrutura e da habitação pública.



No entanto, o início da pandemia global COVID-19 interrompeu a maior parte da construção.



Enquanto o Brasil olha para frente, Edenilso Rossi Arnaldi olha para os números em evolução para as previsões pivôs para o restante do ano.

Durante todo o mês de junho, Edenilso Rossi Arnaldi informou que o setor de Construção Civil apresentou crescimento de apenas 0,14%.



Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



No dia 10 de julho, o IBGE divulgou os números do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil) do mês anterior.



Embora esse número seja humilde, Arnaldi ressalta que ainda significa mobilidade ascendente em tempos sem precedentes.



Embora praticamente toda a construção tenha sido interrompida meses antes, manter um número positivo é um indicador de que a indústria ainda pode se recuperar.

Sem surpresa, Edenilso Rossi Arnaldi relata que a taxa de aumento de 0,14% de junho é o menor valor mensal reportado ao longo do ano até agora.



Nos meses anteriores, à medida que as diretrizes de distanciamento social eram impostas, e as empresas fechavam, o setor da Construção Civil começou a fechar rapidamente.



Assim, Arnaldi ressalta que os números em declínio são esperados por vários meses.



No setor, ações imediatas criam efeitos de ondulação para os próximos meses, já que os projetos são normalmente planejados com mais de um ano de antecedência.



Assim, como ressalta Arnaldi, mesmo que corporações e entidades governamentais começassem a aprovar planos para projetos de construção atualmente, os efeitos dessas aprovações não se manifestariam por vários meses.

No mesmo mês do ano passado, o IBGE informou que a taxa foi de 0,35%, apresentando uma indústria da Construção Civil muito mais saudável.



Edenilso Rossi Arnaldi explica que os números mensais são combinados, gerando uma taxa anual total de aumento para o setor, utilizando essa fórmula.



Até o momento (janeiro de 2020 a junho de 2020), essa taxa indicou crescimento de 1,47%.



Utilizando o mesmo intervalo de tempo em 2019, a soma registrada apresentou crescimento de 1,97%.



Essa diferença de 0,5% é um indicativo dos vastos efeitos econômicos, governamentais e do setor privado da pandemia.



Ao comparar números ao longo de 12 meses, disparidades semelhantes podem ser vistas.



A soma atual de crescimento dos últimos 12 meses está em 3,52%, ante 4,25% dos 12 meses anteriores a junho de 2019.

Um ponto interessante a ser observado é a diminuição dos custos de mão-de-obra e os custos dos materiais.



Arnaldi ressalta que nos últimos 12 meses houve queda nos custos da mão-de-obra associada ao setor da Construção Civil, caindo para 3,37% em junho.



Da mesma forma, o custo dos materiais caiu para 3,6% em junho.



Esses fatores indicam que os custos globais associados à Construção Civil estão em um ponto baixo.



À medida que os projetos de infraestrutura pública permanecem fechados, a abundância de funcionários prontamente disponíveis reduz o preço da mão-de-obra.



Da mesma forma, uma abundância excessiva de materiais cria uma vasta oferta com demanda limitada, fechando o preço das mercadorias.

Segundo Edenilso Rossi Arnaldi, a evolução do custo nacional da construção por metro quadrado é indicativa dessas mudanças.



Em junho, esse número foi de R$ 1.175,62.



Por outro lado, o número de maio foi fechado em R$ 1.174,02.



Esse número ligeiramente maior é consistente com a evolução da oferta e da demanda, do trabalho e outros fatores.



Augusto Oliveria, gerente do Sinapi, explicou que a desaceleração dos custos trabalhistas está associada à redução do poder de barganha dos sindicatos dos trabalhadores.



Ele relatou: "Os acordos coletivos e os acordos de negociação só conseguiram restaurar a inflação sem ganhos salariais.



Os materiais, por outro lado, têm uma desaceleração nos preços devido à redução da demanda com a desaceleração das obras no setor."

Sobre Edenilso Rossi Arnaldi

Edenilso Rossi Arnaldi é CEO brasileiro, empresário, líder comunitário e líder de pensamentos sobre construção.



Na década de 1990, fundou a Sial Construções Civis, que começou como fornecedora local de soluções focadas na indústria de saneamento.



Ao conquistar crescentes contratos governamentais, a Sial desfrutou de uma trajetória de crescimento contínuo e tornou-se líder na construção de infraestrutura pública nos domínios do saneamento, transporte, mobilidade, segurança e saúde.



A empresa ficou conhecida como Sial Engenharia, e agora é apontada como líder no setor de Construção Civil em todo o Brasil.

Além de seus sucessos profissionais, Edenilso Rossi Arnaldi continua empenhado em melhorar a vida dos moradores locais por meio da participação comunitária, liderança e advocacia.



Foi ex-Presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil Oeste do Paraná (Sinduscon - Oeste/PR; União da Indústria da Construção Civil Oeste do Paraná), garantindo o crescimento e o sucesso da indústria.



Edenilso Rossi Arnaldi também atuou como Presidente da Câmara Estadual da Construção Civil em 2003 e 2004.

Por meio de seus diversos empreendimentos profissionais, Arnaldi tem impactado a vida de inúmeros brasileiros, e tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento, evolução e ascensão de áreas anteriormente subdesenvolvidas do país.



A Sial Engenharia continua a erguer importantes infraestruturas para o aperfeiçoamento da vida dos moradores locais, incluindo vários hospitais, aeroportos, delegacias e até centros de arte.



Inclinando-se para a frente, a empresa continua envolvida proativamente em diversos incentivos à sustentabilidade no setor, atuando como modelo para o setor.



A Sial Engenharia é certificada no âmbito do Programa de Gestão de Resíduos da Construção Civil, um feito orgulhoso para a gigante.Edenilso Rossi ArnaldiSial Engenhariaemail us hereVisit us on social media:Twitter

You just read:

News Provided By

November 02, 2020, 14:00 GMT

Share This Article

EIN Presswire's priority is source transparency.



We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content.

As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention.



Your help is welcome.



EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™,

tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world.



Please see our

Editorial Guidelines

for more information.

Submit your press release