Român stabilit în Olanda lansează cel mai înalt grad al calității din industria pielariei

Deținătorul exclusiv a licentei cu cel mai înalt nivel al calității din industria pielariei

Haine din piele in masina de spalat, cu detergen, la 40 grade Celsius, confectionate cu Executive - Leather Grade

Detine caracteristici remarcabile , fiind una dintre cele mai importante și esențiale îmbunătățiri în industria pielăriei și implicit a modei internaționale.

BUCURESTI, ROMANIA, August 28, 2021 /EINPresswire.com/ -- În urma cu 2 saptamani, presa internațională a publicat masiv știrea in care se lanseaza Executive - Leather Grade.



Fiind cea mai recentă inovație pentru industria pielăriei, un subiect de actualitate, cu impact ridicat pentru modă, inovatie, business si mai ales cel sanitar, lansare a fost una de succes.



Știrea a fost publicată de peste 1.000 de agenții de presă internaționale, de la presa scrisa si online, pana la televiziuni si radiouri, cel mai mare impact a fost raportat in America, Anglia, Spania, Italia, Germania, chiar si in China si Rusia.Din rapoartele oficiale, aceasta inovație a fost sustinuta de presa de renume, printre care: CNBC, grupul media al televiziunilor de știri FOX TV si NCN Nebraska, US National Times, Daily News UK, News Channel Asia, News Channel Italy, Spain News Journal.

Compania olandeză deținută în întregime de Ilie Popa, dezvoltatorul acestei piele este un susținător mândru al inovației și evoluției pielăriei și un dezvoltator de trenduri cu o viziune autentică asupra modei din piele.



Principiul director al companiei este să păstreze întotdeauna respectul pentru umanitate, drepturile animalelor și ecosistem prin oferta sa de produse echitabilă și durabilă.

„Împreună cu partenerii mei de afaceri care gestionează tăbăcărie din India, am venit cu ideea pentru Executive Leather Grade în mai 2020, ne-am dat seama că lipsa unei dezinfecție adecvate, pielea ar fi devenit un produs interzis datorită măsurilor stricte de igienizare”, spune directorul companiei, Ilie Popa.



„Ca atare, am făcut multe cercetări și acum am creat o inovație incredibilă, dincolo de misiunea noastră inițială.”

Caracteristicile produsului Executive Leather Grade confirmă clar statutul de inovație:- Piele reală, cu straturile integrale, foarte bine selectată, piei provenite de la oi, capre, vaci sau bivolite- Se poate spăla la mașină, cu detergenti pentru rufe negre, la temperatura de până la 40 °Celsius- Nu necesită întreținere; contactul cu uleiurile corporale va face acest lucru.- Proprietăți non-alergenice- Nu se sifoneaza după spălare- Cea mai subțire piele este ca hârtia, până la 0,3 mm grosime, menținând durabilitate ridicată- Opțiune pentru elasticitate de pana la 3 ori- Finisare mată sau lucioasă- Produs în orice culoare din codurile Pantone.- Pielea pentru toate anotimpurile, chiar și pentru cea mai fierbinte vară, datorită calităților și grosimii sale respirabile- Nu necesită captuseala- S-a dovedit sigur pentru producția de lenjerie intima- Sigur pentru mediu, proces de producție 100% cu extracte vegetale și sustenabil, pieile fiind provenite din industria cărnii- In premiera, am creat piele reala cu efect holographic, astfel în locu luciului de piele glossy, acesta are reflexii multicolore, aurii sau altele culori produse la comanda.

Culoarea, textura și durabilitatea sunt în garanție timp de 3 ani, cu spălări nelimitate.



Iar, chiar dacă este un produs inovator, prețul nu este diferit față de cel al pieței

Această piele lavabilă la mașină este produsă în 25-40 de zile, fără straturi îndepărtate.



În timp ce 90% din pielea din industrie este prelucrată într-o singură zi folosind săruri de crom; extrem de dăunător ecosistemului, lucrătorilor, regiunilor în care se află tabacariile și,bineînțeles, consumatorului final al acestei piele ieftină, in general cunoscuta ca genuine leather.

Ilie Popa, este un tanar antreprenor in varsta de 34 ani, din comuna Obarsia, județul Olt, absolvent al Colegiului Economic din Craiova si licentiat in Afaceri Internaționale la Universitatea Hyperion din București.



Compania din Amsterdam a infiintat-o încă din Februarie 2018, iar recent detine licenta exclusiva pentru 10 ani a celui mai înalt grad al calității din industria pielariei la nivel internațional

August 28, 2021

