Piñeros de Panamá Forman Alianza de Productores

2021/11/09 | 11:38 - Source: Iraq News

(ThisDay | Iraq News Now )-

Caimito Fruits Panamá Piñas

Caimito Fruits Panamá Piñas

Caimito Fruits Panamá Piñas

Caimito Fruits ayudará a satisfacer la demanda mundial de esta fruta

CIUDAD DE PANAMA, PANAMA, November 9, 2021 /EINPresswire.com/ -- Un grupo de agricultores de Panamá ha formado una alianza de productores, con el fin de ayudar a satisfacer la demanda de sus piñas exóticas de calidad superior por parte de minoristas y distribuidores de todo el mundo.



Con el nombre de Caimito Fruits, la alianza ha despachado sus primeros envíos a España, Portugal, Francia e Italia.Con esta iniciativa, además, los productores esperan desarrollar mejores productos y servicios para las codiciadas piñas panameñas.



Según Francis Vergara, uno de sus cofundadores y propietario de LV Farms, Caimito Fruits está compuesta por granjas familiares, la mayoría de las cuales llevan generaciones en este negocio.Las piñas de Panamá se caracterizan por un alto nivel de grados Brix, una escala de medición de madurez de la fruta, lo que las hace más dulces que la mayoría de sus símiles de otras regiones.



El país cuenta con condiciones ambientales extraordinarias, sin parangón con las de fruticultores de otras partes del mundo.



Su peculiar suelo arcilloso rojo brillante contiene niveles de pH de entre 5 y 5,5.



Junto a sus horas de luz, su radiación y su nubosidad convierten al clima y las condiciones del país en ideales para cultivar piñas perfectas.



Además, las piñas de Panamá se plantan y cultivan en un ciclo continuo, lo que hace que su cosecha sea constante y sostenible.Los productores panameños también tienen una ventaja logística, ya que sus fincas se encuentran cercanas a puertos y aeropuertos, de modo que las piñas llegan frescas a sus destinos.



Debido a este énfasis en la frescura, la piña panameña se ha convertido en un producto de moda, exclusivo y preferido por los minoristas de frutas exóticas de toda Europa.Las piñas, además, ofrecen diversos beneficios para la salud.



Su alto contenido en vitamina C, que es un potente antioxidante, ayuda a eliminar las toxinas del organismo y reforzar el sistema inmunitario.James Gooden, propietario de Colorada Fresh Pineapples, explica que «durante la pandemia del coronavirus, la demanda de frutas sanas, frescas y ricas en vitaminas aumentó, lo que generó un incremento de las exportaciones de piña panameña».La alianza Caimito Fruits cuenta con el pleno respaldo de ProPanamá, la Autoridad de Promoción de Exportaciones e Inversiones del gobierno panameño.Para más información sobre Caimito Fruits, visite caimitofruits.com

James GoodenCaimito Fruits+507 6540 9126email us here

You just read:

News Provided By

November 09, 2021, 05:00 GMT

Share This Article

EIN Presswire's priority is source transparency.



We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content.



As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention.



Your help is welcome.



EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world.



Please see our Editorial Guidelines for more information.

Submit your press release